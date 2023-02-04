Варан объяснил, почему ушёл из сборной Франции

Защитник Рафаэль Варан принял решение о завершении выступлений за сборную Франции, о чём он объявил на днях. Из международного футбола футболист ушёл довольно рано – уже в 29 лет. Варан объяснил принятое им решение.

«Я отдал всё – физически и морально. На самом высоком уроне футбол похож на работу стиральной машины. Ты всё время играешь и никогда не останавливаешься. У нас перегруженные графики, мы играем без остановок. Прямо сейчас я чувствую, что задыхаюсь – Варан-футболист пожирает Варана-человека», - сказал игрок «Манчестер Юнайтед» Canal+.

Рафаэль Варан провёл за сборную Франции 93 матча.