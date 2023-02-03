Бельгийский журналист: Тедеско — это неочевидный выбор на пост главного тренера национальной сборной

Футбольный эксперт из Бельгии Фредерик Васейге прокомментировал вероятное назначение экс-наставника «Спартака» Доминико Тедеско главным тренером национальной бельгийской команды.

Васейге заявил RTBF, что хотел бы увидеть во главе сборной Бельгии такого наставника, который имеет опыт участия в международных крупных турнирах, ведь тренировать клуб и сборную — это разные вещи.

Эксперт признался, что для него Тедеско является неочевидным решением, ведь это никому не известный специалист, но пусть попробует воспользоваться своим шансом.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время 37-летний Тедеско подпишет контракт с Бельгией до 2026 года.