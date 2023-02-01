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​Тренер сборной Казахстана отреагировал на информацию о Зуеве

01 Февраля 2023 • 17:49 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что полузащитник Александр Зуев хочет выступать за сборную Казахстана. Комментарий на этот счёт дал рулевой казахстанской национальной команды Магомед Адиев.

«Если он получит все документы, то мы с интересом рассмотрим его вариант. Но пока этого нет, и нет смысла обсуждать это», - высказался Адиев, чьи слова приводит sport24.

Адиев опроверг сообщения о том, что он обсуждал с лидерами сборной Казахстана потенциальное влияние Зуева на атмосферу в команде.

«На сегодняшний день он не является игроком сборной Казахстана. Будет паспорт - будем рассматривать», - подытожил тренер.

Александр Зуев выступал за юношеские и молодёжную сборные России, но не был заигран за национальную команду. На клубном уровне Александр Зуев представляет «Химки».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Казахстана Магомед Адиев Александр Зуев
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