​Тренер сборной Казахстана отреагировал на информацию о Зуеве

В прессе появилась информация о том, что полузащитник Александр Зуев хочет выступать за сборную Казахстана. Комментарий на этот счёт дал рулевой казахстанской национальной команды Магомед Адиев.

«Если он получит все документы, то мы с интересом рассмотрим его вариант. Но пока этого нет, и нет смысла обсуждать это», - высказался Адиев, чьи слова приводит sport24.

Адиев опроверг сообщения о том, что он обсуждал с лидерами сборной Казахстана потенциальное влияние Зуева на атмосферу в команде.

«На сегодняшний день он не является игроком сборной Казахстана. Будет паспорт - будем рассматривать», - подытожил тренер.

Александр Зуев выступал за юношеские и молодёжную сборные России, но не был заигран за национальную команду. На клубном уровне Александр Зуев представляет «Химки».