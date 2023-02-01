Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что экс-наставник «красно-белых» Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии.

«Для Тедеско это шаг вперёд. Сборная Бельгии - это очень хорошая команда. Единственное, там много возрастных игроков, и с ними надо будет найти общий язык. Тедеско ещё молодой тренер. Это будет его первый опыт в сборной. У него будет определенная адаптация.

Тедеско очень молод для тренера сборной. Ему может не хватить авторитета. Есть звездные игроки, с которыми трудно найти язык. Кто-то может не попадать в состав, например. Вот, например, Эден Азар. Есть же вероятность, что играть он не будет в основе. Возможно, руководство федерации тоже усмотрело этот момент и пойдет на омоложение состава с новым тренером. Посмотрим. Даже если сборная будет меняться, будет ротация, для Тедеско это в любом случае шаг вперед», - сказал Деменко.

Напомним, что после чемпионата мира сборную Бельгии покинул работавший там с 2016 года Роберто Мартинес. Доменико Тедеско по ходу сезона ушел из «РБ Лейпцига».