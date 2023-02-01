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Деменко: «Тедеско может не хватить авторитета в сборной Бельгии» эксклюзив

01 Февраля 2023 • 01:50 Комментировать (1)

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что экс-наставник «красно-белых» Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии.

«Для Тедеско это шаг вперёд. Сборная Бельгии - это очень хорошая команда. Единственное, там много возрастных игроков, и с ними надо будет найти общий язык. Тедеско ещё молодой тренер. Это будет его первый опыт в сборной. У него будет определенная адаптация.

Тедеско очень молод для тренера сборной. Ему может не хватить авторитета. Есть звездные игроки, с которыми трудно найти язык. Кто-то может не попадать в состав, например. Вот, например, Эден Азар. Есть же вероятность, что играть он не будет в основе. Возможно, руководство федерации тоже усмотрело этот момент и пойдет на омоложение состава с новым тренером. Посмотрим. Даже если сборная будет меняться, будет ротация, для Тедеско это в любом случае шаг вперед», - сказал Деменко.

Напомним, что после чемпионата мира сборную Бельгии покинул работавший там с 2016 года Роберто Мартинес. Доменико Тедеско по ходу сезона ушел из «РБ Лейпцига».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Максим Деменко Доменико Тедеско
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Комментарии (1)
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skoookdd4
01 Февраля 2023 в 02:17
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