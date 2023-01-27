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Виллаш-Боаш может возглавить европейскую топ-сборную

27 Января 2023 • 11:48 Комментировать

Экс-главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может занять пост европейской топ-сборной. Как информирует посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, заинтересованность в услугах португальского специалиста проявляет национальная команда Испании.

Последним местом работы Андре был французский «Марсель», который он возглавлял с 2019 по 2021 год. Ранее специалист также тренировал «Порту», лондонские «Тоттенхэм» и «Челси», петербургский «Зенит» и китайский «Шанхай».

Сборная Испании провалилась на чемпионате мира, где вылетела от Марокко на стадии 1/8 финала. Из-за этой неудачи с поста главного тренера был уволен Луис Энрике. На освободившееся место был назначен Луис де ла Фуэнте.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Андре Виллаш-Боаш
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