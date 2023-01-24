Сантуш прокомментировал назначение в сборную Польши

Новый главный тренер сборной Польши Фернарду Сантуш пообщался с журналистами.

Экс-наставник сборной Португалии был назначен на пост рулевого польской национальной команды несколькими днями ранее.

«Хочу поблагодарить за доверие ко мне и моим коллегам. Для нас большая честь работать в сборной страны с такой историей в футболе. Мне отлично известно, насколько сильна сборная Польши – матчи против неё всегда были трудными для меня, когда я работал в других командах. С сегодняшнего дня можете считать меня поляком – я буду жить здесь и изучать местную культуру. Будем усердно работать, чтобы добиться поставленных целей», – заявил Сантуш на пресс-конференции.