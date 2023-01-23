​Манчини рассказал о целях сборной Италии на 2023 год

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о целях команды на 2023 календарный год.

«Мы должны попытаться искупить свою вину», - сказал Манчини, имея в виду невыход сборной Италии в финальную часть чемпионата мира – 2022.

«Это будет важный год с финальной частью Лиги наций и квалификационными матчами к следующему чемпионату Европы. Мы должны делать как можно меньше ошибок», - слова специалиста приводит на своих страницах Football Italia.

В отборе на чемпионат Европы 2024 года соперниками национальной сборной Италии будут Англия, Украина, Северная Македония и Мальта.