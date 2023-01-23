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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Сборную Польши может возглавить Сантуш

23 Января 2023 • 16:35 Комментировать

Следующим главным тренером сборной Польши может стать Фернанду Сантуш. По данным польского издания Sport, в понедельник 68-летний специалист прилетел в Варшаву для проведения переговоров.

Ранее сборную Польшу связывали с другим, более молодым португальским специалистом – с Паулу Бенту.

Напомним, что Фернанду Сантуш ранее на протяжении восьми с лишним лет работал со сборной Португалии. Он покинул должность после чемпионата мира – 2022, где команда добралась до четвертьфинала и проиграла там Марокко.

Отметим, что в отборе на Евро-2024 сборная Польши сыграет в одной группе с Чехией, Албанией, Фарерскими островами и Молдовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Фернанду Сантуш
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