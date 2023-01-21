Анри готов поработать в сборной Португалии

Французский специалист Тьерри Анри, работающий в тренерском штабе сборной Бельгии, ответил на вопрос о возможном переходе в национальную команду Португалии. Недавно пиренейцев возглавил экс-наставник «красных дьяволов» Роберто Мартинес.

«Поработать вместе с Роберто в португальской сборной? Если мне предоставят такую возможность, то я рассмотрел бы такой вариант. Если нужен конкретный ответ прямо сейчас, то я готов», - передает слова Тьерри Prime Video.

Анри имеет опыт работы главным тренером на клубном уровне. Французский специалист тренировал «Монако» и «Монреаль».