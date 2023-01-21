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Анри ответил, готов ли он возглавить сборную Бельгии

21 Января 2023 • 11:33 Комментировать

Тьерри Анри, который являлся ассистентом экс-наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса, высказался касательно своего будущего в национальной команде.

«Мне нужно сохранять скромность, говоря о работе в сборной Бельгии. Пока я занимаю должность ассистента. Занять место главного тренера? Все возможно. Может, однажды мне сделают предложение», - передает слова французского специалиста Prime Video.

Напомним, что в качестве главного тренера Тьерри работал в канадском «Монреале» и французском «Монако».

Сборная Бельгии осталась без главного тренера после провала на чемпионате мира – 2022. С поста рулевого был уволен Роберто Мартинес.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Тьерри Анри
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