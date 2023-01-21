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​Мусиала признан лучшим игроком сборной Германии по итогам года

21 Января 2023 • 00:50 Комментировать

Полузащитник Джамал Мусиала был признан лучшим игроком сборной Германии по итогам 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте «Баварии» - клуба, который представляет 19-летний футболист.

В опросе фан-клуба Немецкого  футбольного союза Джамал Мусиала набрал 66,2% голосов. Второе место занял Кай Хаверц (8%), а тройку замкнул Йозуа Киммих (6,1%).

Джамал Мусиала дебютировал за сборную Германии весной 2021 года. С тех пор он провёл за Бундестим 20 матчей и забил один гол.

Напомним, что сборная Германии провалилась на чемпионате мира – 2022, не сумев преодолеть даже групповой барьер.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Джамал Мусиала
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