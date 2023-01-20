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Сборная Германии представила нового спортивного директора

20 Января 2023 • 09:02 Комментировать

Руди Фёллер был официально представлен в качестве спортивного директора сборной Германии, об этом рапортует пресс-служба немецкого футбольного союза.

Специалист приступит к выполнению свои обязанностей с февраля текущего года. На этом посту он сменил Оливера Бирхоффа, ушедшего из «бундестим» после провальной поездки на чемпионат мира – 2022. При Бирхоффе сборная Германии стала триумфатором чемпионата мира – 2014 и Кубка конфедераций – 2017.

На чемпионате мира - 2022, состоявшемся в Катаре, немецкая команда не смогла выйти в плей-офф, финишировав на третьем месте в группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Руди Фёллер
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