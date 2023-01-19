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​Сборную Польши возглавит тренер из Португалии

19 Января 2023 • 17:37 Комментировать

Новым главным тренером сборной Польши станет Паулу Бенту. О скором назначении 53-летнего специалиста рассказывает TVP Sport.

Ранее глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша говорил, что национальную команду примет иностранный специалист с опытом работы у руля сборной. Паулу Бенту такой опыт имеет – он тренировал сборные Португалии (2010-2014) и Южной Кореи (2018-2022).

Под руководством Паулу Бенту сборная Южной Кореи на чемпионате мира в Катаре вышла в плей-офф, но проиграла там сборной Бразилии.

Напомним, что слухи ранее связывали со сборной Польши молодого тренера Стивена Джеррарда.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Паулу Бенту
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