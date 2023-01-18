​В Польше дали понять, что Джеррард не возглавит сборную

В последнее время слухи активно связывали Стивена Джеррарда с должностью главного тренера сборной Польши. Тем не менее, глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша дал понять, что 42-летний англичанин не является подходящим кандидатом.

«Это будет тренер из-за рубежа. Я бы хотел, чтобы решение было принято в ближайшие дни, но всё зависит и от другой стороны. Самый важный критерий – новый тренер должен иметь опыт работы в сборной», - сказал Кулеша RMF FM.

В настоящий момент Стивен Джеррард не имеет работы. В октября молодой специалист был уволен из «Астон Виллы».