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Чемпионат Европы по футболу 2024

Следующим тренером сборной Польши будет иностранец

17 Января 2023 • 21:20 Комментировать

Цезарий Кулеша, являющийся президентом польского футбольного союза, рассказал, что следующим наставником «белых орлов» станет иностранный специалист. Об этом сообщает RMF FM.

Функционер добавил, что уже знает имя нового главного тренера польской сборной, контракт с ним будет рассчитан до конца отборочного этапа Евро-2024, в котором поляки сыграют в одной группе с командами Чехии, Албании, Фарерских островов и Молдовы.

Ранее с вакантной должностью СМИ связывали бывшего наставника «Рейнджерс» и «Астон Виллы» Стивена Джеррарда.

На чемпионате мира в Катаре у руля поляков был уроженец БССР Чеслав Михневич.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Цезарий Кулеша
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