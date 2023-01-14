Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Александр Петраков возглавил сборную Армении официально

14 Января 2023 • 22:09 Комментировать

Советский футболист и украинский специалист Александр Петраков – новый главный тренер сборной Армении. О назначении объявила армянская федерация футбола.

Последним местом работы Петракова была основная сборная Украины, он возглавлял её с августа 2021 года по конец 2022 года. Под его руководством украинцы одержали шесть побед, семь раз сыграли вничью и лишь дважды проиграли, но не смогли отобраться на мундиаль в Катаре, проиграв сборной Уэльса решающий отборочный матч.

В отборе на Евро-2024 армяне сыграют  в группе со сборными Хорватии, Уэльса, Турции и Латвии. В финальную часть турнира выйдут команды, занявшие первые два места в квинтете.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Александр Петраков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Отеллос Отеллос
Омония Арадиппу Омония Арадиппу
2
1
Видео
Окончен
Закакиу Закакиу
МЭАП Нису МЭАП Нису
0
0
Видео
Окончен
PEC Zwolle W
Эссен (жен) Эссен (жен)
0
1
Видео
Окончен
Аякс (жен)
Байер Л (жен) Байер Л (жен)
2
4
Видео
Окончен
Eintracht Frankfurt II W
Sand W
1
4
Видео
Окончен
Кнокбреда
Лафголл
0
0
5.00 4.00 1.56
Видео
Окончен
Ньюингтон Ньюингтон
Аннаг Юнайтед
1
2
Видео
Окончен
Академия Манчестер Сити
Брайтон (до 23 лет) Брайтон (до 23 лет)
2
1
Видео
Отменен
Твенте (жен) Твенте (жен)
Koln W
0
0
Видео
14.01.23 в 17:00
Telstar W
VV Alkmaar W
Видео
Окончен
Дандела
Инститьют Инститьют
1
0
Видео
Окончен
Балликлэр Комрейдс
Дергвью
0
4
1.89 3.50 3.65
Видео
Окончен
Уорренпойнт Таун Уорренпойнт Таун
Харлэнд и Вульф Велдерс
3
1
Видео
Окончен
Баллинамаллард Юнайтед Баллинамаллард Юнайтед
Ардс Ардс
1
0
2.31 3.45 2.70
Видео
Окончен
Академия Манчестер Юнайтед
Академия Ливерпуля
2
1
Видео
Окончен
Универсидад де Гвадалахара Универсидад де Гвадалахара
Альконес Сапопан
0
0
Видео
14.01.23 в 21:45
Сампайо Корреа Сампайо Корреа
Шападинья
Видео
14.01.23 в 22:00
Форталеза Форталеза
Игуату
Видео
14.01.23 в 22:00
ИАПЭ ИАПЭ
Пиньейру МА Пиньейру МА
Видео
15.01.23 в 00:00
Т'хо Майяс
Сьервос Сьервос
Видео
15.01.23 в 00:00
Escorpiones
Deportiva Venados
Видео
15.01.23 в 00:00
Ялмакан
Монтаньесес
Видео
15.01.23 в 00:30
Гавиланес Матаморос Гавиланес Матаморос
Ребосерос Ла-Пьедад Ребосерос Ла-Пьедад
Видео
15.01.23 в 00:30
Maracana EC
Caucaia EC
Видео
15.01.23 в 01:00
Inter de Queretaro
Тампико Мадеро Тампико Мадеро
Видео
15.01.23 в 01:00
Атлетико Сальтильо Атлетико Сальтильо
Агуакатерос ХДС Агуакатерос ХДС
Видео
15.01.23 в 01:00
Спортинг Канами
Депортиво Донгу ФК Депортиво Донгу ФК
Видео
15.01.23 в 01:00
Кафеталерос Кафеталерос
Левиатан Мехико
Видео
15.01.23 в 01:30
Мазоркерос ФК Мазоркерос ФК
Club Atletico Angelopolis
Видео
15.01.23 в 02:00
Пионерос Канкун Пионерос Канкун
Huracanes Izcalli
Видео
15.01.23 в 02:00
Алебрихес-2 Оахака
Клуб Канонерос Марина Клуб Канонерос Марина
Видео
15.01.23 в 02:00
Mexicali FC
Минерос де Фреснильо Минерос де Фреснильо
Видео
15.01.23 в 03:00
Lobos ULMX
CD Tulancingo
Видео
15.01.23 в 06:00
Los Cabos United
Симарронес-2 Симарронес-2
Видео
15.01.23 в 12:00
Olomouc W
FK Pardubice W
Видео
15.01.23 в 14:30
Eintracht Frankfurt W
PSV W
Видео
15.01.23 в 15:30
Онисилос Сотира Онисилос Сотира
Пейе 2014 Пейе 2014
Видео
15.01.23 в 15:30
Ипсонас Ипсонас
Анагенниси Деринья Анагенниси Деринья
Видео
15.01.23 в 16:00
Блэкберн (до 23 лет)
Эвертон (до 23 лет)
Видео
15.01.23 в 16:30
Mauritius W
Пакистан (жен)
Видео
15.01.23 в 19:00
Viktoria Berlin W
Вердер (жен) Вердер (жен)
Видео
15.01.23 в 20:30
Saudi Arabia W
Коморские Острова (жен)
Видео
15.01.23 в 21:00
Ситакуаро Ситакуаро
CD Avispones de Chilpancingo
Видео
15.01.23 в 21:45
Мото Клаб Сан-Луис Мото Клаб Сан-Луис
Сан-Хосе МА Сан-Хосе МА
Видео
15.01.23 в 22:00
Кордину
Маранхао
Видео
15.01.23 в 23:00
Гуарани де Жуазейро
Сеара Сеара
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Января
22:09 · Чемпионат Европы 2024
Александр Петраков возглавил сборную Армении официально
15:34 · Чемпионат Европы 2024
​Манданда объявит о завершении карьеры в сборной Франции
11:30 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Армении хочет пригласить украинского тренера
13 Января
09:44 · Чемпионат Европы 2024
Петраков прокомментировал уход из сборной Украины
12 Января
19:26 · Чемпионат Европы 2024
​Ренар прокомментировал слухи о сборной Бельгии 1
18:45 · Чемпионат Европы 2024
​Петраков больше не тренер сборной Украины официально
11 Января
20:36 · Чемпионат мира 2026
Пюэль может возглавить сборную Бельгии
20:18 · Чемпионат Европы 2024
Дешам рассказал, что думает о неуважительном заявлении ле Грэ в адрес Зидана
17:32 · Чемпионат Европы 2024
Новый контракт Дешама в сборной Франции утверждён
15:22 · Чемпионат мира 2026
Легенда немецкого футбола может занять должность технического директора сборной Германии
14:50 · Чемпионат мира 2026
Ротен: «Думаю, Дешам не сделает Мбаппе капитаном»
00:32 · Чемпионат Европы 2024
Наставник сборной Уэльса заявил о намерении предложить Бэйлу новую роль
10 Января
21:54 · Чемпионат Европы 2024
Анри высказался о возможном назначении на пост главного тренера сборной Бельгии
20:39 · Чемпионат Европы 2024
Ренар может возглавить европейскую топ-сборную
17:42 · Чемпионат Европы 2024
Паулу Сантуш: «Мне трудно принять Роберто Мартинеса, в Португалии все хотели бы видеть местного специалиста» 1 эксклюзив
Все новости