Советский футболист и украинский специалист Александр Петраков – новый главный тренер сборной Армении. О назначении объявила армянская федерация футбола.

Последним местом работы Петракова была основная сборная Украины, он возглавлял её с августа 2021 года по конец 2022 года. Под его руководством украинцы одержали шесть побед, семь раз сыграли вничью и лишь дважды проиграли, но не смогли отобраться на мундиаль в Катаре, проиграв сборной Уэльса решающий отборочный матч.

В отборе на Евро-2024 армяне сыграют в группе со сборными Хорватии, Уэльса, Турции и Латвии. В финальную часть турнира выйдут команды, занявшие первые два места в квинтете.