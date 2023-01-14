​Манданда объявит о завершении карьеры в сборной Франции

Вратарь Стив Манданда в ближайшее время объявит о завершении карьеры в сборной Франции. Об этом стало известно журналистам L’Equipe.

Весной Стив Манданда отпразднует свой 38-й день рождения. На клубном уровне опытный голкипер представляет «Ренн».

Стив Манданда дебютировал за сборную Франции в конце мая 2008 года. Тогда он отыграл тайм в товарищеском матче против Эквадора и не пропустил. С тех пор Манданда провёл за «трёхцветных» 35 матчей, в которых пропустил 32 гола. На протяжении большей части международной карьеры Манданда не был основным вратарём сборной.

На чемпионате мира – 2022 Стив Манданда сыграл в матче против Туниса, который в турнирном плане почти ничего для Франции не решал.