Сборная Армении хочет пригласить украинского тренера

Футбольный тренер Александр Петраков, покинувший недавно пост наставника сборной Украины, может в ближайшее время получить новую работу. Об этом посредством своего телеграм-канала сообщил журналист Сурен Меликсетян.

По данным инсайдера, интерес к 65-летнему наставнику проявляет федерация футбола Армении. Стороны ведут переговоры и в скором времени могут официально объявить о договоренности.

Напомним, что после завершения сотрудничества с Хоакином Каппаросом национальной командой Армении занимался Роман Березовский.

Петраков занимал пост рулевого сборной Украины с ноября 2021 года. При нем «жёлто-синие» одержали шесть побед, дважды проиграли и семь раз сыграли в ничью.