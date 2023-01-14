Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Армении хочет пригласить украинского тренера

14 Января 2023 • 11:30 Комментировать

Футбольный тренер Александр Петраков, покинувший недавно пост наставника сборной Украины, может в ближайшее время получить новую работу. Об этом посредством своего телеграм-канала сообщил журналист Сурен Меликсетян.

По данным инсайдера, интерес к 65-летнему наставнику проявляет федерация футбола Армении. Стороны ведут переговоры и в скором времени могут официально объявить о договоренности.

Напомним, что после завершения сотрудничества с Хоакином Каппаросом национальной командой Армении занимался Роман Березовский.

Петраков занимал пост рулевого сборной Украины с ноября 2021 года. При нем «жёлто-синие» одержали шесть побед, дважды проиграли и семь раз сыграли в ничью.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Армении Александр Петраков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
ФК Чиуауа
Депортиво Тепик ДжАП
3
1
Видео
14.01.23 в 12:00
Lok. Brno W
Ostrava W
Видео
14.01.23 в 14:30
Меппен (жен) Меппен (жен)
Heerenveen W
Видео
14.01.23 в 15:00
Академия Тоттенхэма Академия Тоттенхэма
Вест Хэм (до 23 лет) Вест Хэм (до 23 лет)
Видео
14.01.23 в 15:00
Slovacko W
GKS Katowice W
Видео
14.01.23 в 15:30
Отеллос Отеллос
Омония Арадиппу Омония Арадиппу
Видео
14.01.23 в 15:30
Закакиу Закакиу
МЭАП Нису МЭАП Нису
Видео
14.01.23 в 15:30
PEC Zwolle W
Эссен (жен) Эссен (жен)
Видео
14.01.23 в 15:30
Ксилотимву Ксилотимву
Айя-Напа Айя-Напа
Видео
14.01.23 в 15:30
Эрмис Арадиппу Эрмис Арадиппу
Алки Ороклинис Алки Ороклинис
Видео
14.01.23 в 15:30
ПАЕЕК ПАЕЕК
Олимпиас Лимпион Олимпиас Лимпион
Видео
14.01.23 в 16:00
Аякс (жен)
Байер Л (жен) Байер Л (жен)
Видео
14.01.23 в 16:00
Eintracht Frankfurt II W
Sand W
Видео
14.01.23 в 17:00
Кнокбреда
Лафголл
5.00 4.00 1.56
Видео
14.01.23 в 17:00
Ньюингтон Ньюингтон
Аннаг Юнайтед
Видео
14.01.23 в 17:00
Академия Манчестер Сити
Брайтон (до 23 лет) Брайтон (до 23 лет)
Видео
Отменен
Твенте (жен) Твенте (жен)
Koln W
0
0
Видео
14.01.23 в 17:00
Telstar W
VV Alkmaar W
Видео
14.01.23 в 18:00
Дандела
Инститьют Инститьют
Видео
14.01.23 в 18:00
Балликлэр Комрейдс
Dergview FC
1.89 3.50 3.65
Видео
14.01.23 в 18:00
Уорренпойнт Таун Уорренпойнт Таун
Харлэнд и Вульф Велдерс
Видео
14.01.23 в 18:00
Баллинамаллард Юнайтед Баллинамаллард Юнайтед
Ардс Ардс
2.31 3.45 2.70
Видео
14.01.23 в 20:00
Академия Манчестер Юнайтед
Академия Ливерпуля
Видео
14.01.23 в 20:00
Универсидад де Гвадалахара Универсидад де Гвадалахара
Альконес Сапопан
Видео
14.01.23 в 21:45
Сампайо Корреа Сампайо Корреа
Шападинья
Видео
14.01.23 в 22:00
Форталеза Форталеза
Игуату
Видео
14.01.23 в 22:00
ИАПЭ ИАПЭ
Пиньейру МА Пиньейру МА
Видео
15.01.23 в 00:00
T'HO Mayas FC
Сьервос Сьервос
Видео
15.01.23 в 00:00
Escorpiones
Deportiva Venados
Видео
15.01.23 в 00:00
Mexicali FC
Минерос де Фреснильо Минерос де Фреснильо
Видео
15.01.23 в 00:00
Ялмакан
Монтаньесес
Видео
15.01.23 в 00:30
Гавиланес Матаморос Гавиланес Матаморос
Ребосерос Ла-Пьедад Ребосерос Ла-Пьедад
Видео
15.01.23 в 00:30
Maracana EC
Caucaia EC
Видео
15.01.23 в 01:00
Inter de Queretaro
Тампико Мадеро Тампико Мадеро
Видео
15.01.23 в 01:00
Атлетико Сальтильо Атлетико Сальтильо
Агуакатерос ХДС Агуакатерос ХДС
Видео
15.01.23 в 01:00
Спортинг Канами
Депортиво Донгу ФК Депортиво Донгу ФК
Видео
15.01.23 в 01:00
Кафеталерос Кафеталерос
Левиатан Мехико
Видео
15.01.23 в 01:30
Мазоркерос ФК Мазоркерос ФК
Club Atletico Angelopolis
Видео
15.01.23 в 02:00
Пионерос Канкун Пионерос Канкун
Huracanes Izcalli
Видео
15.01.23 в 02:00
Алебрихес-2 Оахака
Клуб Канонерос Марина Клуб Канонерос Марина
Видео
15.01.23 в 03:00
Lobos ULMX
CD Tulancingo
Видео
15.01.23 в 06:00
Los Cabos United
Симарронес-2 Симарронес-2
Видео
15.01.23 в 12:00
Olomouc W
FK Pardubice W
Видео
15.01.23 в 13:30
Eintracht Frankfurt W
PSV W
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Января
11:30 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Армении хочет пригласить украинского тренера
13 Января
09:44 · Чемпионат Европы 2024
Петраков прокомментировал уход из сборной Украины
12 Января
19:26 · Чемпионат Европы 2024
​Ренар прокомментировал слухи о сборной Бельгии 1
18:45 · Чемпионат Европы 2024
​Петраков больше не тренер сборной Украины официально
11 Января
20:36 · Чемпионат мира 2026
Пюэль может возглавить сборную Бельгии
20:18 · Чемпионат Европы 2024
Дешам рассказал, что думает о неуважительном заявлении ле Грэ в адрес Зидана
17:32 · Чемпионат Европы 2024
Новый контракт Дешама в сборной Франции утверждён
15:22 · Чемпионат мира 2026
Легенда немецкого футбола может занять должность технического директора сборной Германии
14:50 · Чемпионат мира 2026
Ротен: «Думаю, Дешам не сделает Мбаппе капитаном»
00:32 · Чемпионат Европы 2024
Наставник сборной Уэльса заявил о намерении предложить Бэйлу новую роль
10 Января
21:54 · Чемпионат Европы 2024
Анри высказался о возможном назначении на пост главного тренера сборной Бельгии
20:39 · Чемпионат Европы 2024
Ренар может возглавить европейскую топ-сборную
17:42 · Чемпионат Европы 2024
Паулу Сантуш: «Мне трудно принять Роберто Мартинеса, в Португалии все хотели бы видеть местного специалиста» 1 эксклюзив
12:25 · Чемпионат Европы 2024
Сборную Бельгии может возглавить итальянский тренер
00:36 · Франция. Лига 1
Дешам пожелал всем тренерам иметь такого игрока как Льорис
Все новости