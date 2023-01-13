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Чемпионат Европы по футболу 2024

Роналду рассказал, какой трофей для него самый важный

13 Января 2023 • 16:11 Комментировать (2)

Звёздный форвард Криштиану Роналду, который недавно стал футболистом «Аль-Насра», выбрал самый важный из своих трофеев.

«Вероятно, трофей Евро-2016 был самым важным титулом, который я выиграл в своей карьере. Выиграть что-то для своей страны, где ты вырос, - нечто особенное», - высказался Роналду в интервью LiveScore.

Напомним, что в финале Евро-2016 сборная Португалии обыграла Францию. Криштиану Роналду в самом начале матча получил травму.

«В том финале я чувствовал радость, потом грусть, потом снова радость. После травмы я покинул поле в слезах. Я очень нервничал с опухшим коленом», - вспомнил форвард.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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Комментарии (2)
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ARTUR
13 Января 2023 в 16:22
заехал ты с командой , мизерный вклад в этом , молчал бы лучше , выиграть для страны )) что именно ты выиграл для страны , вечный баласт , французам не повезло что ты получил травму
overkill666
13 Января 2023 в 16:28
это правда, в финале без Роналду команда действительно эффективнее играла. да и французам, откровенно говоря, не везло..
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