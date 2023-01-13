Роналду рассказал, какой трофей для него самый важный

Звёздный форвард Криштиану Роналду, который недавно стал футболистом «Аль-Насра», выбрал самый важный из своих трофеев.

«Вероятно, трофей Евро-2016 был самым важным титулом, который я выиграл в своей карьере. Выиграть что-то для своей страны, где ты вырос, - нечто особенное», - высказался Роналду в интервью LiveScore.

Напомним, что в финале Евро-2016 сборная Португалии обыграла Францию. Криштиану Роналду в самом начале матча получил травму.

«В том финале я чувствовал радость, потом грусть, потом снова радость. После травмы я покинул поле в слезах. Я очень нервничал с опухшим коленом», - вспомнил форвард.