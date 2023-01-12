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​Петраков больше не тренер сборной Украины официально

12 Января 2023 • 18:45 Комментировать

Сборная Украины осталась без главного тренера. На официальном сайте Украинской ассоциации футбола была размещена информация о расставании с Александром Петраковым.

УАФ поблагодарила Александра Петракова за проделанную работу и пожелала ему успехов в дальнейшей карьере.

Александр Петраков принял сборную Украины после чемпионата Европы – 2020, сменив на должности Андрея Шевченко. Под руководством Петракова украинская национальная команда провела 15 матчей, в которых отпраздновала 6 побед при 7 ничьих и 2 поражениях.

Добавим, что в своё время (в 2019 году) Александр Петраков привёл юношескую сборную Украины к победе на чемпионате мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Александр Петраков
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