Сборная Украины осталась без главного тренера. На официальном сайте Украинской ассоциации футбола была размещена информация о расставании с Александром Петраковым.

УАФ поблагодарила Александра Петракова за проделанную работу и пожелала ему успехов в дальнейшей карьере.

Александр Петраков принял сборную Украины после чемпионата Европы – 2020, сменив на должности Андрея Шевченко. Под руководством Петракова украинская национальная команда провела 15 матчей, в которых отпраздновала 6 побед при 7 ничьих и 2 поражениях.

Добавим, что в своё время (в 2019 году) Александр Петраков привёл юношескую сборную Украины к победе на чемпионате мира.