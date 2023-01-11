Дешам рассказал, что думает о неуважительном заявлении ле Грэ в адрес Зидана

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал скандальное заявление Ноэля ле Грэ.

Президент Федерации футбола Франции заявил, что не ответил бы на звонок Зинедина Зидана, если бы тот захотел занять пост наставника «трёхцветных» вместо Дешама. Слова ле Грэ вызвали резкую негативную реакцию во Франции, а позднее тот был отстранён от должности главы.

«Комментарии ле Грэ в адрес Зидана были совершенно неуместными, и он сам это осознал. Хорошо, что в итоге он извинился перед Зизу», – приводит RMC слова Дидье Дешама, недавно продлившего контракт со сборной Франции до 2026 года.