Новый контракт Дешама в сборной Франции утверждён

На заседании исполнительного комитета Федерации футбола Франции был утверждён новый контракт Дидье Дешама. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам заседания.

Новый трудовой договор позволит Дидье Дешаму работать у руля сборной Франции в ближайшие годы. Соглашение затрагивает период до завершения чемпионата мира 2026 года.

Напомним, что под руководством Дидье Дешама сборная Франции играла в финалах двух последних чемпионатов мира. В 2018 году «трёхцветные» завоевали трофей, обыграв Хорватию, а в 2022 году французы уступили Аргентине.

Дидье Дешам принял сборную Франции летом 2012 года.