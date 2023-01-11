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Наставник сборной Уэльса заявил о намерении предложить Бэйлу новую роль

11 Января 2023 • 00:32 Комментировать

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж высказался о будущем Гарета Бэйла, завершившего карьеру.

Недавно 33-летний футболист объявил о решении закончить игровую карьеру, но в сборной Уэльса надеются, что легенда валлийского футбола останется в команде в другой роли: «Когда речь идёт о фигуре масштаба Гарета Бэйла, столько сделавшего для Уэльса и способного оказывать такое влияние, просто находясь в раздевалке, вы обязаны этим воспользоваться. Мы обязательно обсудим с ним его потенциальную новую роль в ближайшие недели», – цитирует журналист Альфредо Педулла Пейджа.

Гарет Бэйл провёл 111 матчей за сборную Уэльса, отметившись 40 голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уэльса Гарет Бэйл Роберт Пейдж
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