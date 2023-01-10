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Анри высказался о возможном назначении на пост главного тренера сборной Бельгии

10 Января 2023 • 21:54 Комментировать

Наставник Тьерри Анри опроверг слухи о приближающемся назначении на должность главного тренера сборной Бельгии.

Именно французский экс-нападающий, ныне работающий ассистентом в сборной Бельгии, считается основным кандидатом на роль сменщика ушедшего Роберто Мартинеса. В СМИ даже сообщили об обращении Анри к Федерации футбола Бельгии с просьбой повысить его в должности, однако сам специалист эти сведения опроверг: «Вопреки распространившимся слухам, я не связывался с Федерацией футбола Бельгии по данному вопросу. Считаю важным прояснить эту ситуацию», – цитирует Sky Тьерри Анри.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Тьерри Анри
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