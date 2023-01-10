Ренар может возглавить европейскую топ-сборную

Рулевой сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар рассматривается на пост главного тренера сборной Бельгии.

Роберто Мартинес покинул должность наставника «красных дьяволов» после вылета команды с чемпионата мира в Катаре на групповой стадии. Федерация футбола Бельгии продолжает изучать различные варианты, и Ренар, как стало известно изданию Nieuwsblad, – один из основных кандидатов на сегодняшний день.

Французский специалист занимает пост в сборной Саудовской Аравии с 2019 года. Ранее он возглавлял сборные Марокко, Кот-д’Ивуара, Замбии (дважды) и Анголы.

На ЧМ-2022 Саудовская Аравии финишировала последней в своей группе, но запомнилась победой над будущим чемпионом – сборной Аргентины.