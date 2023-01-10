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Один в поле воин: Великий Бэйл завершил карьеру

10 Января 2023 • 15:10 Комментировать (3)

В понедельник Гарет Бэйл объявил об окончании карьеры. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» провожает великого валлийца.

Гарет Бэйл завершил футбольную карьеру окончательно. На клубном уровне он в принципе это сделал давно. Пожалуй, 18/19 стал последним сильным сезоном для Бэйла именно на клубном уровне, хотя уже не столь ярким. В следующем он уже играл не так ярко, а затем аренда в «Тоттенхэме» тоже уже не поражала. Лишь сборная Уэльса давала Бэйлу старую мотивацию, и он порой демонстрировал всё лучшее, что умел.

Впечатление от последних сезонов может несколько смазать общую оценку карьеры Бэйла, а этого игрока по праву можно назвать одним из великих. Сейчас его называют лучшим британским игроком за всю историю, и это не выглядит большим преувеличением. В конце концов статистика – вещь упрямая. Бэйл в «Реале» завоевал больше трофеев, чем Зидан, отдал больше результативных передач, чем Бекхэм, забил больше Роналдо. Валлиец 5 раз побеждал в Лиге чемпионов, и по крайней мере в первых четырёх успехах его роль была важна.

Бэйл стал первым футболистом, чья трансферная стоимость состояла из девяти цифр. В 2013-м за него «Реал» заплатил 100 миллионов евро «Тоттенхэму». Тогда такие деньги вызывали шок, но выглядели вполне оправданными. Бэйл просто разрывал Премьер-лигу и наглядно показывал, что может делать футболист в одиночку, как может тащить клуб. В «Тоттенхэме» были другие игроки, но все они были вокруг волшебного валлийца.

Когда заходят споры про того или иного игрока, часто говорят, мол, посмотрел бы я на него в окружении партнёров более низкого уровня. В этом смысле Бэйл слишком наглядно демонстрировал свой уровень. Речь даже не о том «Тоттенхэме», который он тащил, а о сборной Уэльса. Когда-то о представителе этой команды Райане Гиггзе говорили, что у него нет шанса сыграть на большом турнире, мол, слишком слабые партнёры. Бэйл же наглядно показал, что всё возможно. Он вывел сборную Уэльса на Евро-2016, на котором команда выиграла группу, а её лидер отличился в каждом из трёх матчей. В итоге валлийцы дошли до полуфинала чемпионата Европы. Потом был менее удачный Евро-2020, зато Бэйл опять же во многом на своём классе вывел сборную на чемпионат мира-2022.

Последние годы Бэйл уже не слишком радовал своей игрой. Его главным преимуществом была скорость, которая с годами явно падала. Однако, помимо этого, у валлийца пропала мотивация. Действительно, после четырёх побед в Лиге чемпионов было сложно находить для себя новую цель. Не отберись Уэльс на чемпионат мира, Бэйл завершил бы карьеру ещё летом по окончании контракта с «Реалом». Последние полгода он провёл в США с очевидной целью выступить в Катаре.

К сожалению, на мундиале он оставался лидером по духу, но уже не готов был с игровой точки зрения тянуть сборную. В некотором смысле это даже трагедия, что в последнем матче на профессиональном уровне в решающем поединке против Англии за право выхода в 1/8 финала чемпионата мира Бэйла заменили в перерыве.

Однако запомнить Бэйла надо, конечно, другим. Тем, который убежал от Бартры в финале Кубка Испании в овертайме через аут и забил победный гол. Тем, который отгрузил хет-трик «Интеру» в матче Лиги чемпионов, бившись за «Тоттенхэм» чуть ли не в одиночку, что потом помогло выйти «шпорам» в плей-офф турнира. Тем, который забил победный гол в ворота «Атлетико» и оформил дубль в ворота «Ливерпуля» в финалах главного еврокубка. Тем, который превратил сборную Уэльса из незначительного соперника в полуфиналиста Евро.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уэльса Гарет Бэйл
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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One Live
10 Января 2023 в 16:02
Бейл крут и тут нечего спорить!!!
Тоттенхэм он реально тащил и в ЛЧ в финале творил чудеса!
ARTUR
10 Января 2023 в 15:47
Ну зачем эти эпитеты ,,великий ,, и про то что он тащил клуб , неужели аффффторр реально считает что раззява бейл в одиночку тащил Реал ?? Тогда сразу вопрос ,вернее три вопроса в одном ,почему он не ,,затащил,, тотен до Реала, и потом когда в аренду его отдали , и ни разу не затащил сборную ?? Может просто ,,тащер ,, слабоват , и ему просто посчастливилось быть в Реале ,где и пришли все его победы , большую часть которых он наблюдал с другого поля ,поля для гольфа , может не стоит уж так превозносить обсалютно среднего игрока ,по всем тактико техническим характеристикам это обычный бегун , и точно уверен что бегай он за Тотен так и остался бы быстрым бегуном с открытым ртом и растрепаными патлами ..
Dneprovskcity
10 Января 2023 в 15:34
Все дело в прическе, как патлы отрастил так и перестал играть)
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