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Сборную Бельгии может возглавить итальянский тренер

10 Января 2023 • 12:25 Комментировать

Сборная Бельгии подыскивает нового главного тренера после расставания с испанским специалистом Роберто Мартинесом.

Согласно сведениям журналистов Tuttomercatoweb, в поле зрения федерации футбола страны попал экс-наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло, ныне занимающий пост рулевого в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк». Срок действующего контракта 43-летнего тренера с нынешним работодателем истекает летом текущего года.

Мартинес занимал пост наставника сборной Бельгии с 2016 по 2022 год. Специалист был отправлен в отставку после провального выступления на чемпионате мира – 2022, где «красные дьяволы» не смогли выйти из группы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Андреа Пирло Роберто Мартинес
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