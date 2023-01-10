Сборную Бельгии может возглавить итальянский тренер

Сборная Бельгии подыскивает нового главного тренера после расставания с испанским специалистом Роберто Мартинесом.

Согласно сведениям журналистов Tuttomercatoweb, в поле зрения федерации футбола страны попал экс-наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло, ныне занимающий пост рулевого в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк». Срок действующего контракта 43-летнего тренера с нынешним работодателем истекает летом текущего года.

Мартинес занимал пост наставника сборной Бельгии с 2016 по 2022 год. Специалист был отправлен в отставку после провального выступления на чемпионате мира – 2022, где «красные дьяволы» не смогли выйти из группы.