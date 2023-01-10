Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Повторить 2018 год: Почему Португалия доверила Мартинесу сборную

10 Января 2023 • 11:37 Комментировать

В понедельник стало известно имя нового главного тренера сборной Португалии. Им стал Роберто Мартинес, который ранее руководил командой Бельгии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом шаге.

После чемпионата мира в Катаре сборную Португалии покинул Фернанду Сантуш. Местная футбольная федерация осталась недовольна результатом – вылетом в четвертьфинале. В целом понять такую реакцию можно. У португальцев очень сильная команда, и надежды на турнир в Катаре были серьёзные. По данным медиа, помимо результата не устраивал и стиль игры. У португальцев яркое созвездие в нападении, но атакующей игру национальной команды назвать было нельзя.

Выбор же местной федерации футбола удивил. Откровенно говоря, предположить, что сборную возглавит иностранец, было довольно сложно. Дело тут вовсе не в разговорах о том, что нужен обязательно отечественный специалист. Просто в Португалии одна из сильнейших тренерских школ современности, и вроде проблем с выбором не было. Однако возглавит сборную испанец Роберто Мартинес.

Судя по всему, Португалия стала заложником того, что чемпионат мира, который завершает некий цикл, прошёл в середине клубного сезона. Например, в прессе мелькала фамилия Жозе Моуринью, но тот явно не был готов бросать «Рому» уже сейчас. Другие клубные тренеры исходили из тех же принципов. К тому же разрыв контракта должен сопровождаться выплатой неустойки, а едва ли португальская федерация футбола готова платить миллионы за наставника. Времени же ждать до лета просто нет – в марте стартует отбор на чемпионат Европы-2024.

Переговоры явно шли с несколькими кандидатами, но в итоге остановились на Роберто Мартинесе. В его назначении смущает ещё один момент. Наверняка, он бы был рад возглавить сборную своей родины, но испанцы, которые также после чемпионата мира сменили наставника, почему-то Мартинеса звать не стали. Это, конечно, субъективно, но тоже показательно.

И всё же, если абстрагироваться, хороший ли это выбор? Уж точно не самый плохой. Неправильно оценивать Мартинеса по результату бельгийцев на турнире в Катаре. Результат, конечно, был провальным. Однако ещё до старта турнира почти всем было очевидно, что шансов у команды будет немного. «Золотое поколение» бельгийцев банально состарилось, а на замену им никто не пришёл. При всём уважении к Шарлю де Кетеларе, Жереми Доку, Зено Дебасту, Амаду Онана они не выглядят такими же потенциальными звёздами, как в их возрасте было с Азаром, де Брёйне, Лукаку.

В этом смысле правильнее обратиться к 2018 году, когда лидеры бельгийцев были в соку. Испанец сумел объединить россыпь звёзд в коллектив, где все играли на общий результат. Тогда команда Роберто Мартинеса дошла до полуфинала чемпионата мира и лишь со счётом 0:1 уступила будущим победителям французам, а после этого спокойно обыграла англичан в поединке за бронзу. Третье место на мундиале – это лучший результат для бельгийцев в истории.

Это был грандиозный успех. Хотя можно говорить, что это поколение и вовсе могло что-то выиграть. С Евро-2020 бельгийцам отчасти не повезло с переносом. Наверное, в 2020-м шансов было чуть больше, чем годом спустя, когда тот же Эден Азар уже окончательно обосновался на лавке запасных в «Реале».

Мартинес пытался выжимать из бельгийцев всё что мог, и однажды это дало результат. Теперь испанцу надо будет повторить это же с Португалией. До Евро-2024 осталось полтора года, и нынешнее поколение его новой сборной в соку. Если Мартинес выжмет максимум, то ему по силам будет вновь привести Португалию к победе на Евро. Судя по всему, именно по этой причине выбор остановился на испанском специалисте.

Роман Андреев

Реклама


Отцепит ли Роберто Мартинес из сборной Португалии Роналду?
Да Нет
РезультатыАрхив
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Роберто Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.01.23 в 21:30
Твенте (жен) Твенте (жен)
Меппен (жен) Меппен (жен)
Видео
10.01.23 в 23:00
Харлэнд и Вульф Велдерс
Баллинамаллард Юнайтед Баллинамаллард Юнайтед
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Января
12:25 · Чемпионат Европы 2024
Сборную Бельгии может возглавить итальянский тренер
00:36 · Франция. Лига 1
Дешам пожелал всем тренерам иметь такого игрока как Льорис
09 Января
23:46 · Франция. Лига 1
Известны кандидаты на роль капитана в сборной Франции
22:12 · Франция. Лига 1
Льорис завершил карьеру в сборной Франции официально
17:34 · Чемпионат мира 2026
Опенда поддержал возможное назначение Анри на тренерский пост сборной Бельгии
17:27 · Чемпионат мира 2026
Мартинес: «Я не верю в тактические схемы» 2
16:31 · Чемпионат Европы 2024
Мартинес высказался о будущем Роналду в сборной Португалии 1
15:52 · Чемпионат мира 2026
Агент Барбоза раскритиковал назначение Мартинеса на пост тренера сборной Португалии
14:41 · Германия. Бундеслига
Томас Мюллер останется в сборной Германии
13:20 · Чемпионат Европы 2024
Президент федерации футбола Франции извинился перед Зиданом 1
13:05 · Чемпионат Европы 2024
Министр спорта Франции - о словах ле Грэ: «Позорное неуважение к Зидану»
12:45 · Чемпионат Европы 2024
Зидан не станет отвечать на выпад президента федерации футбола Франции
08 Января
23:02 · Чемпионат Европы 2024
Президент Федерации футбола Франции: «Я бы не ответил на звонок Зидана»
07 Января
22:57 · Чемпионат Европы 2024
Зидан отказал двум топ-сборным 3
16:41 · Чемпионат Европы 2024
Мартинес возглавит сборную Португалии
Все новости