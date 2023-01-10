Повторить 2018 год: Почему Португалия доверила Мартинесу сборную

В понедельник стало известно имя нового главного тренера сборной Португалии. Им стал Роберто Мартинес, который ранее руководил командой Бельгии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом шаге.

После чемпионата мира в Катаре сборную Португалии покинул Фернанду Сантуш. Местная футбольная федерация осталась недовольна результатом – вылетом в четвертьфинале. В целом понять такую реакцию можно. У португальцев очень сильная команда, и надежды на турнир в Катаре были серьёзные. По данным медиа, помимо результата не устраивал и стиль игры. У португальцев яркое созвездие в нападении, но атакующей игру национальной команды назвать было нельзя.

Выбор же местной федерации футбола удивил. Откровенно говоря, предположить, что сборную возглавит иностранец, было довольно сложно. Дело тут вовсе не в разговорах о том, что нужен обязательно отечественный специалист. Просто в Португалии одна из сильнейших тренерских школ современности, и вроде проблем с выбором не было. Однако возглавит сборную испанец Роберто Мартинес.

Судя по всему, Португалия стала заложником того, что чемпионат мира, который завершает некий цикл, прошёл в середине клубного сезона. Например, в прессе мелькала фамилия Жозе Моуринью, но тот явно не был готов бросать «Рому» уже сейчас. Другие клубные тренеры исходили из тех же принципов. К тому же разрыв контракта должен сопровождаться выплатой неустойки, а едва ли португальская федерация футбола готова платить миллионы за наставника. Времени же ждать до лета просто нет – в марте стартует отбор на чемпионат Европы-2024.

Переговоры явно шли с несколькими кандидатами, но в итоге остановились на Роберто Мартинесе. В его назначении смущает ещё один момент. Наверняка, он бы был рад возглавить сборную своей родины, но испанцы, которые также после чемпионата мира сменили наставника, почему-то Мартинеса звать не стали. Это, конечно, субъективно, но тоже показательно.

И всё же, если абстрагироваться, хороший ли это выбор? Уж точно не самый плохой. Неправильно оценивать Мартинеса по результату бельгийцев на турнире в Катаре. Результат, конечно, был провальным. Однако ещё до старта турнира почти всем было очевидно, что шансов у команды будет немного. «Золотое поколение» бельгийцев банально состарилось, а на замену им никто не пришёл. При всём уважении к Шарлю де Кетеларе, Жереми Доку, Зено Дебасту, Амаду Онана они не выглядят такими же потенциальными звёздами, как в их возрасте было с Азаром, де Брёйне, Лукаку.

В этом смысле правильнее обратиться к 2018 году, когда лидеры бельгийцев были в соку. Испанец сумел объединить россыпь звёзд в коллектив, где все играли на общий результат. Тогда команда Роберто Мартинеса дошла до полуфинала чемпионата мира и лишь со счётом 0:1 уступила будущим победителям французам, а после этого спокойно обыграла англичан в поединке за бронзу. Третье место на мундиале – это лучший результат для бельгийцев в истории.

Это был грандиозный успех. Хотя можно говорить, что это поколение и вовсе могло что-то выиграть. С Евро-2020 бельгийцам отчасти не повезло с переносом. Наверное, в 2020-м шансов было чуть больше, чем годом спустя, когда тот же Эден Азар уже окончательно обосновался на лавке запасных в «Реале».

Мартинес пытался выжимать из бельгийцев всё что мог, и однажды это дало результат. Теперь испанцу надо будет повторить это же с Португалией. До Евро-2024 осталось полтора года, и нынешнее поколение его новой сборной в соку. Если Мартинес выжмет максимум, то ему по силам будет вновь привести Португалию к победе на Евро. Судя по всему, именно по этой причине выбор остановился на испанском специалисте.

Роман Андреев

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