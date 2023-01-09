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Мартинес высказался о будущем Роналду в сборной Португалии

09 Января 2023 • 16:31 Комментировать (1)

Новым главным тренером сборной Португалии стал Роберто Мартинес. На своей первой пресс-конференции в понедельник бельгийский специалист высказался о будущем Криштиану Роналду на международном уровне.

«Роналду заслужил уважения за годы выступлений за сборную Португалии. Я проведу с ним беседу, как и со всеми футболистами, которые были в заявке на чемпионат мира», - рассказал Мартинес журналистам.

Напомним, что Криштиану Роналду покинул европейский футбол. Звёздный португальский нападающий подписал контракт сроком на два с половиной года с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Роберто Мартинес
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Комментарии (1)
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Alex1972
09 Января 2023 в 16:57
Ну-ну... "Беседу" он будет проводить с Морганом... А-ха-ха-ха..
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