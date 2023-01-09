Мартинес высказался о будущем Роналду в сборной Португалии

Новым главным тренером сборной Португалии стал Роберто Мартинес. На своей первой пресс-конференции в понедельник бельгийский специалист высказался о будущем Криштиану Роналду на международном уровне.

«Роналду заслужил уважения за годы выступлений за сборную Португалии. Я проведу с ним беседу, как и со всеми футболистами, которые были в заявке на чемпионат мира», - рассказал Мартинес журналистам.

Напомним, что Криштиану Роналду покинул европейский футбол. Звёздный португальский нападающий подписал контракт сроком на два с половиной года с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.