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Президент федерации футбола Франции извинился перед Зиданом

09 Января 2023 • 13:20 Комментировать

Глава федерации футбола Франции Ноэль ле Грэ извинился перед легендарным футболистом, а ныне тренером Зиденом Зиданом.

«Я хочу принести извинения за свои высказывания. Эти слова совершенно не отражают мое истинное отношение к Зинедину, как к игроку и тренеру. Я так сказал, противопоставив Дешама Зидану, столкнул двух легенд французского футбола. Признаю, что мои высказывания были недопустимы. Зидан знает, как сильно я его уважаю», - передает слова президента FFF AFP.

Ранее ле Грэ заявил, что не стал бы отвечать на звонок Зинедина, если бы тренер захотел обсудить возможное назначение на пост рулевого сборной Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Зинедин Зидан Ноэль ле Грэ
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