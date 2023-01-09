Президент федерации футбола Франции извинился перед Зиданом

Глава федерации футбола Франции Ноэль ле Грэ извинился перед легендарным футболистом, а ныне тренером Зиденом Зиданом.
«Я хочу принести извинения за свои высказывания. Эти слова совершенно не отражают мое истинное отношение к Зинедину, как к игроку и тренеру. Я так сказал, противопоставив Дешама Зидану, столкнул двух легенд французского футбола. Признаю, что мои высказывания были недопустимы. Зидан знает, как сильно я его уважаю», - передает слова президента FFF AFP.
Ранее ле Грэ заявил, что не стал бы отвечать на звонок Зинедина, если бы тренер захотел обсудить возможное назначение на пост рулевого сборной Франции.
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