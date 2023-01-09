Министр спорта Франции - о словах ле Грэ: «Позорное неуважение к Зидану»

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера отреагировала на слова главы федерации футбола страны Ноэля ле Грэ в сторону легендарного игрока, а ныне тренера Зинедина Зидана.

«Громкие слова и позорное проявление неуважения к легенде футбола. Президент федерации не должен такое говорить. Я призываю его принести свои извинения Зинедину Зидану», - гласит сообщение министра в социальных сетях.

Ранее ле Грэ заявил, что не ответит на звонок Зидана, которого сватали на пост главного тренера сборной Франции.

В данный момент наставником «трёхцветных» является Дидье Дешам. С ним недавно был продлен контракт до 2026 года.