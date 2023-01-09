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Зидан не станет отвечать на выпад президента федерации футбола Франции

09 Января 2023 • 12:45 Комментировать

Экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан не собирается реагировать на высказывание в свой адрес главы федерации футбола Франции Ноэля ле Грэ. Об этом сообщается на страницах Lequipe.

Напомним, что ранее ле Грэ резко ответил на вопрос о возможном приглашении «Зизу» в национальную команду. Руководитель заявил, что не ответил был на звонок Зинедина, если бы тот захотел провести переговоры.

В настоящий момент пост главного тренера национальной команды Франции занимает Дидье Дешам. На днях федерация футбола страны заключила с ним новый долгосрочный контракт, рассчитанный до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Зинедин Зидан Ноэль ле Грэ
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