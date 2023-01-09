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Мбаппе раскритиковал президента Федерации футбола Франции за неуважение к Зидану

09 Января 2023 • 00:25 Комментировать (3)

Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ответил на заявление Ноэля ле Грэ.

Президент Федерации футбола Франции, напомним, пренебрежительно высказался о Зинедине Зидане, отвечая на вопрос о несостоявшемся назначении специалиста на пост главного тренера сборной Франции вместо Дидье Дешама. По мнению Мбаппе, ле Грэ проявил неуважение: «Зидан – это и есть Франция. Мы не должны относиться к легенде с таким неуважением», –  написал Мбаппе в социальных сетях.

Напомним, что недавно Дидье Дешам продлил контракт со сборной Франции до 2026 года. Именно Зидан считался главным кандидатом на роль его преемника.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Зинедин Зидан Дидье Дешам Ноэль ле Грэ Килиан Мбаппе
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Комментарии (3)
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Alex1972
09 Января 2023 в 01:20
Мбапа много говорит..
Alexs
09 Января 2023 в 00:38
Согласен Зидан -великий футболист
vatutin.2024
09 Января 2023 в 00:35
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