Мбаппе раскритиковал президента Федерации футбола Франции за неуважение к Зидану

Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ответил на заявление Ноэля ле Грэ.

Президент Федерации футбола Франции, напомним, пренебрежительно высказался о Зинедине Зидане, отвечая на вопрос о несостоявшемся назначении специалиста на пост главного тренера сборной Франции вместо Дидье Дешама. По мнению Мбаппе, ле Грэ проявил неуважение: «Зидан – это и есть Франция. Мы не должны относиться к легенде с таким неуважением», – написал Мбаппе в социальных сетях.

Напомним, что недавно Дидье Дешам продлил контракт со сборной Франции до 2026 года. Именно Зидан считался главным кандидатом на роль его преемника.