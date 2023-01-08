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Президент Федерации футбола Франции: «Я бы не ответил на звонок Зидана»

08 Января 2023 • 23:02 Комментировать

Президент Федерации футбола Франции Ноэль ле Грэ высказался о несостоявшемся назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера сборной.

Именно Зидан, как сообщали многочисленные ресурсы, должен был заменить Дидье Дешама во главе «трёхцветных», однако перестановки не произошло, поскольку последний продлил свой контракт до 2026 года.

«Пытался ли Зидан со мной связаться? Нет. Но я бы всё равно не поднял трубку, если бы он позвонил. Я не знаю, чем он будет заниматься, меня это не волнует. Он может делать что угодно, тренировать любую сборную или клуб, но я не верю слухам», – приводят испанские СМИ слова ле Грэ.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Зинедин Зидан Дидье Дешам Ноэль ле Грэ
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