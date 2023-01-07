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Зидан отказал двум топ-сборным

07 Января 2023 • 22:57 Комментировать

Наставник Зинедин Зидан по-прежнему не может найти тренерскую работу.

Экс-рулевой мадридского «Реала» считался основным кандидатом на роль сменщика Дидье Дешама в сборной Франции, однако тот продлил соглашение с «трёхцветными» до 2026 года. Впрочем, вариант со сборной Франции не был единственным для Зидана: по информации L’Equipe, француз также получал предложения от сборных Бразилии и Португалии – оба были отвергнуты. Кроме того, знаменитого в прошлом полузащитника приглашали в сборную США – тоже безуспешно.

Напомним, что Зинедин Зидан остаётся безработным с момента ухода из «Реала» летом 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Португалии Сборная США Сборная Франции Зинедин Зидан Дидье Дешам
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