Мартинес возглавит сборную Португалии

Бывший тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес не долго оставался без работы. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, испанец скоро возглавит сборную Португалии. Стороны договорились о контракте, официальное подтверждение должно состояться до конца следующей недели.

Напомним, Мартинес ушёл из сборной Бельгии после провальных выступлений команды на чемпионате мира в Катаре. «Красные дьяволы» даже не смогли выйти из группы, где выступали Канада, Марокко и Хорватия.

Сборная Португалии на чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где проиграла Марокко. Ранее команда хотела пригласить на пост главного тренера Жозе Моуринью, но «Рома» не согласилась отпустить своего наставника.