Дешам высказался о новом контракте со сборной Франции

Наставник сборной Франции Дидье Дешам высказался о подписании нового трудового соглашения с национальной командой.

«Контракт подписан, хочу поблагодарить главу федерации футбола. На ЧМ-2022 мы были близки к тому, чтобы снова стать чемпионами мира. Когда вернулся домой, понял, какие эмоции вызвал этот турнир. В будущем я сделаю все, чтобы Франция успешно выступала на международном уровне», - передает слова Дешама Lequipe.

«Трёхцветные» стали вице-чемпионами мундиаля в Катаре. В финальном поединке французы проиграли национальной команде Аргентины (3:3, 2:4 по пенальти).