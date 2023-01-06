Анри готов возглавить сборную Франции

Легендарный французский нападающий Тьерри Анри, ныне работающий тренером, хочет стать новым наставником сборной Бельгии. Об этом рапортуют журналисты HLN.

Как отмечает источник, специалист уже оповестил о своей готовности руководство федерации футбола Бельгии. Напомним, что Тьерри ранее работал ассистентом экс-наставника национальной команды Роберто Мартинеса. Испанского специалиста отправили в отставку после неудачного выступления на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

Анри имеет опыт работы главным тренером на клубном уровне. Французский специалист возглавлял «Монако» и «Монреаль».