Алдервейрельд выбрал нового тренера для сборной Бельгии

Фланговый защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрельд рассказал о том, кто должен стать следующим главным тренером национальной команды.

«Тьерри Анри должен возглавить нашу команду. За свою карьеру он выиграл все возможные трофеи. Анри прекрасно знаком со сборной. Сейчас у нас должна пройти смена поколений, и Тьерри лучше всех справится с этим. Он давно внутри команды и знает все подводные течения», - передает слова футболиста Het Laatste Nieuws.

Напомним, что после провального выступления на чемпионате мира – 2022 пост главного тренера сборной Бельгии покинул Роберто Мартинес.