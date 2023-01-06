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Алдервейрельд выбрал нового тренера для сборной Бельгии

06 Января 2023 • 08:45 Комментировать

Фланговый защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрельд рассказал о том, кто должен стать следующим главным тренером национальной команды.

«Тьерри Анри должен возглавить нашу команду. За свою карьеру он выиграл все возможные трофеи. Анри прекрасно знаком со сборной. Сейчас у нас должна пройти смена поколений, и Тьерри лучше всех справится с этим. Он давно внутри команды и знает все подводные течения», - передает слова футболиста Het Laatste Nieuws.

Напомним, что после провального выступления на чемпионате мира – 2022 пост главного тренера сборной Бельгии покинул Роберто Мартинес.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Тьерри Анри Тоби Алдервейрельд
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