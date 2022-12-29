Тер Штеген: «Ты никогда не привыкнешь быть вторым, если у тебя есть амбиции»

Голкипер «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген ответил на вопрос, привык ли он к роли второго вратаря в национальной команде.

«Нет, к этому никогда не привыкнешь, если у тебя есть личные цели. Очевидно, я хотел бы играть больше, но следует также сказать, что Ману [Нойер] в эти годы проделал большую работу для сборной Германии, мы не можем забывать об этом», — приводит слова тер Штегена Mundo Deportivo.

Футболист отметил, что всегда старается полностью выкладываться в составе «Барселоны», чтобы тренер сборной мог на него рассчитывать. Вратарь заявил, что продолжает усердно трудиться и бороться за первую позицию в сборной Германии.

Напомним, на минувшем чемпионате мира в Катаре тер Штеген не сыграл ни в одном матче, а его команда не смогла выйти из группы.