Березовский сожалеет об уходе Мхитаряна из сборной Армении

Наставник сборной Армении Роман Березовский поделился мыслями об уходе из команды одного из самых популярных армянских футболистов в истории – Генриха Мхитаряна. 33-летний полузащитник «Интера» не выступает за «горцев» с 2021 года.

«Уход Мхитаряна из сборной — потеря. Он в который раз показал высокий уровень своими выступлениями за «Интер», принося клубу важные победы в чемпионате Италии и в Лиге чемпионов», - цитирует Березовского Metaratings.

Березовский добавил, что армянская сборная – не фаворит в отборочной группе к Евро-2024, но пока отборочный турнир не стартовал – фаворитов не существует.

Сборная Армении сразится в отборе на чемпионат Европы с командами Турции, Уэльса, Латвии и бронзовым призёром катарского мундиаля в виде сборной Хорватии.