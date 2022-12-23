Березовский назвал главную задачу сборной Армении

Исполняющий обязанности наставника сборной Армении Роман Березовский ответил на вопрос о шансах национальной команды в предстоящем отборочном раунде к чемпионату Европы – 2024.

«Результат очень важен для любой команды, но не нужно забывать, что в сборной Армении в последнее время появляется много молодых. Основная задача для нас сейчас — перестроиться на современный футбол», — заявил Березовский Metaratings.

По мнению специалиста, сейчас молодые игроки должны набраться опыта в международных матчах, но если будет еще и результат, то это будет великолепно.

Напомним, сборная Армении попала в одну группу с Хорватией, Уэльсом, Турцией и Латвией.