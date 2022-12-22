У сборной Италии впервые за 20 лет сменится технический спонсор

Сборная Италии, а если быть точнее, то Федерация футбола Италии, прекращают сотрудничество с компанией Puma. 31 декабря истекает срок контракта между сторонами, и он не будет продлён.

Сборная Италии выступала в форме от Puma 20 лет. За это время команде удалось выиграть чемпионаты мира (2006) и Европы (2021). Итальянская федерация опубликовала в социальных сетях видео, показав 13 различных комплектов формы национальной команды за это время.

С 2023 года сборная Италии будет выступать в форме от Adidas. Именно эта компания станет техническим спонсором итальянской федерации.