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У сборной Италии впервые за 20 лет сменится технический спонсор

22 Декабря 2022 • 18:31 Комментировать

Сборная Италии, а если быть точнее, то Федерация футбола Италии, прекращают сотрудничество с компанией Puma. 31 декабря истекает срок контракта между сторонами, и он не будет продлён.

Сборная Италии выступала в форме от Puma 20 лет. За это время команде удалось выиграть чемпионаты мира (2006) и Европы (2021). Итальянская федерация опубликовала в социальных сетях видео, показав 13 различных комплектов формы национальной команды за это время.

С 2023 года сборная Италии будет выступать в форме от Adidas. Именно эта компания станет техническим спонсором итальянской федерации.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии
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