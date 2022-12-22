В сборной Польши высказались о приглашении Черчесова

Якуб Квитковски, который является пресс-атташе сборной Польши, ответил на вопрос о возможном приглашении российского специалиста Станислава Черчесова на пост главного тренера национальной команды.

«Нет, Станислав Черчесов не входит в список кандидатов на пост главного тренера сборной Польши», - передает слова Квитковски «РИА Новости».

Ранее стало известно, что нынешний наставник сборной Польши Чеслав Михневич покидает свой пост.

На чемпионате мира – 2022 польская команда вышла в 1/8 финала, где потерпела поражение от сборной Франции со счетом 1:3.

Добавим, что Черчесов в настоящий момент занимает пост наставника венгерского «Ференцвароша».