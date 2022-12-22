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Дюгарри хочет, чтобы Зидан сменил Дешама в сборной Франции

22 Декабря 2022 • 15:09 Комментировать

Бывший форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри выступает за отставку Дидье Дешама и назначение Зинедина Зидана на поста рулевого национальной команды.

«С 2012 года у команды нет своего стиля, который все бы узнавали. Это четкий почерк работы Дешама, ему важен исключительно результат. Я не скрываю того, что мне хочется видеть Зидана у руля сборной. Хочу увидеть что-то новенькое в игре команды», - передает слова Кристофа Lequipe.

Напомним, что сборная Франции стала вице-чемпионом мира на мундиале в Катаре. В финальном поединке турнира подопечные Дешама потерпели поражение от Аргентины. В игровое время была зафиксирована ничья со счетом 3:3, а в серии пенальти «трёхцветные» уступили – 2:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Зинедин Зидан Дидье Дешам Кристоф Дюгарри
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