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Кто решит судьбу Роналду: Кандидаты на пост главного тренера сборной Португалии

16 Декабря 2022 • 09:48 Комментировать

В сборной Португалии в ближайшее время может смениться тренер. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, кто может возглавить национальную команду накануне Евро-2024.

Сборная Португалии была одним из фаворитов чемпионата мира-2022, ведь она привезла в Катар звёздный состав. Фернанду Сантуш имел в своём распоряжении Бруну Фернандеша, Жоау Фелиша, Рафаэла Леау, Рикарду Орту, Витинью, Палинью, Бернарду Силву и, конечно, Криштиану Роналду. По набору игроков португальцы выглядели очень мощно, но в итоге вылетели на стадии четвертьфинала, чем вряд ли остались довольны. Неудивительно, что сейчас активно идут разговоры о том, что Сантуш может покинуть свой пост. Он у руля сборной уже 8 лет, выиграл чемпионат Европы, но, кажется, пришло время двигаться дальше.

Благо в Португалии полным-полно сильных тренеров, так что выбор у местной футбольной федерации довольно обширный. Прямо сейчас обсуждается ряд кандидатов, и назначение любого станет довольно интересным.

В частности, сборную Португалии может возглавить Жозе Моуринью. Интересно, что он может при этом совмещать пост наставника в национальной команде и «Роме». Наверное, для самого Моуринью это будет интересный шаг, ведь на клубном уровне его карьера идёт вниз. Тренер может долго и упорно говорить о том, что выиграл все три еврокубка, но по факту он вне Лиги чемпионов уже не первый год. Возможность выиграть чемпионат Европы вновь позволит Моуринью называть себя топ-тренером уже без всяких оговорок.

Правда, по данным СМИ, основная претензия к Сантушу даже не в неудачном выступлении на чемпионате мира, а в тактике. Португальцы могли бы действовать разнообразнее и интереснее, имея сумасшедший атакующий потенциал. В этом смысле его замена на Моуринью, который в последние годы уж точно не впечатляет ярким футболом, выглядит странновато. Зато кандидатура Паулу Фонсеки кажется вполне заслуживающей внимания. Сообщается, что с этим португальцем также прошли предварительные переговоры. Он, правда, тоже пока связан контрактом с клубом, возглавляя «Лилль», тем не менее существует вероятность его прихода в национальную команду.
В числе кандидатов называется и экс-наставник «Спартака» Руй Витория. Он недавно возглавил сборную Египта, с которой планирует пробиться на следующий чемпионат мира. Очевидно, что приглашение с родины ему будет очень интересно. Раз уж Руй Витория согласился сменить клубный футбол на сборные, то намного лучше работать в Европе, чем в Африке. Правда, Руй Витория не выглядит приоритетным кандидатом для португальской федерации футбола.

Как бы то ни было, но новому наставнику сборной Португалии придётся решать главный вопрос – будущее Криштиану Роналду. Капитан пока не заявил об окончании карьеры в национальной команде. Более того, сообщается, что сам Роналду готов выступить как минимум на Евро-2024. Хотя эта перспектива выглядит не самой очевидной, сам форвард постарается этого добиться.

Так или иначе, будет очень интересно, кто возглавит сборную Португалии. По набору игроков эта команда способна вновь выиграть чемпионат Европы, так что многое будет зависеть от того, кто возглавит команду на турнире. При этом увидеть во главе сборной Моуринью или экс-тренера «Спартака» точно будет любопытно.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Криштиану Роналду Сборная Португалии
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