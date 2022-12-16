Сборная Мальты назначила нового тренера

Мы уже сообщали в ноябре, что сборная Мальты осталась без главного тренера - итальянский специалист Дэвис Манджа сперва был отстранен из-за работы с ней, а затем, что называется, написал «заявление по собственному желанию». Причина в сексуальном скандале, в котором оказался замешан Манджа.

Однако сегодня мальтийская федерация футбола объявила о том, что сборная обрела нового наставника. Им также стал итальянец, Микеле Марколини. Ранее специалист тренировал в основном итальянские клубы, в том числе и такие, как «Кьево». Ему предстоит готовить сборную к квалификации к чемпионату Европы 2024 года.