Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Португалии

Экс-наставник московского «Спартака» Руй Витория может стать новым главным тренером сборной Португалии, об этом сообщает noticiasaominuto.com

Согласно сведениям источника, кандидатура 52-летнего тренера фигурирует в шорт-листе претендентов на место рулевого пиренейской команды. Ранее в прессе появилась информация, что нынешний главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш будет отправлен в отставку.

Португальская национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира – 2022, где потерпела поражение от Марокко со счетом 0:1.

В настоящий момент Витория занимает пост рулевого сборной Египта.