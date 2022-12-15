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Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Португалии

15 Декабря 2022 • 15:59 Комментировать

Экс-наставник московского «Спартака» Руй Витория может стать новым главным тренером сборной Португалии, об этом сообщает noticiasaominuto.com

Согласно сведениям источника, кандидатура 52-летнего тренера фигурирует в шорт-листе претендентов на место рулевого пиренейской команды. Ранее в прессе появилась информация, что нынешний главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш будет отправлен в отставку.

Португальская национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира – 2022, где потерпела поражение от Марокко со счетом 0:1.

В настоящий момент Витория занимает пост рулевого сборной Египта.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Руй Витория
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