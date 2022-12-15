Сборная Бельгии обретёт нового главного тренера до 10 января

Сборная Бельгии покинула чемпионат мира после неудачи в групповой фазе, после чего ее бывший уже главный тренер Роберто Мартинес подал в отставку. Сейчас Федерация футбола Бельгии занята поисками нового тренера для команды, и конкурс идет полным ходом - любой желающий может послать свой CV и попробовать себя, руководство федерации подчеркнуло «приверженность демократическим нормам» в этом вопросе - не забывайте, Брюссель остается столицей пресловутой «европейской демократии». Так что желающие могут попытать счастья.

Напомним, что Роберто Мартинес тренировал сборную Бельгии с 2016 года.