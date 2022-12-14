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Аршавин открыл граффити на автовокзале в Москве видео

14 Декабря 2022 • 19:21 Комментировать

На автовокзале «Саларьево» в Москве появилось граффити с изображением Андрея Аршавина в момент после его известного гола в ворота Нидерландов в матче Евро-2008. Граффити в зале ожидания открывал сам Аршавин, о чём сообщила пресс-служба сборной России.

Напомним, что на чемпионате Европы в 2008 году сборная России обыграла Нидерланды в четвертьфинале со счётом 3:1. Этот результат стал большой сенсацией, поскольку нидерландская команда катком прошлась по своим соперникам на групповой стадии.

 

В настоящий момент Андрей Аршавин работает в «Зените» на должности заместителя генерального директора по спортивному развитию.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Сборная России
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